高雄巿長候選人李眉蓁論文涉抄襲，媒體人趙少康爆料，是國民黨自己人放的，對手民進黨陳其邁24日上廣播後受訪說，與其找誰是爆料者，不如把抄襲或論文爭議的原因找出來，重點還是李眉蓁跟國民黨應該要交代清楚。

趙少康認為，國民黨自己人放出消息，是要剷除李眉蓁未來選立委，陳其邁表示，李眉蓁的指導教授跟國民黨關係密切，國民黨主席江啟臣還是政治系教授，應該把兩人找來有個交代，而不是神隱不見，黨主席更要負起責任。

李眉蓁照片被爆出教授幫她慶生，陳其邁認為，吃個蛋糕還好，代表她跟教授很熟。但江主席應該把幾個當事人都找來問清楚。而且整件事牽涉的不只李眉蓁1人，老師是指導教授，也有學術倫理的問題，這個也要說明。

陳其邁說，李眉蓁昨天的講法跟江主席還是有一點落差，顯然他們內部的危機處理，地方跟中央是有嚴重的歧異。論文為什麼會有那麼大爭議，李眉蓁應該誠實面對，不誠實面對論文的質疑，問題就沒辦法止血。

他也提到，假如真的有困難，江主席應該要找李眉蓁跟她的指導教授，兩人都是國民黨的，講一講，真相很快釐清，3分鐘就能解決的事情，不要拖3個禮拜，自然而然對選情來講會比較好，民眾還是期待說真相是什麼。

被問到李眉蓁應該退選嗎？或者她的票可能灌給民進黨吳益政，陳其邁表示，選舉是自己要對自己的決定負責，李眉蓁做什麼決定，他都尊重。至於票源的流動很難預估，也不是可以控制的，自己就是努力往前拉票。

(中時 )