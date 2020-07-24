台灣經濟研究院今（24）日公布製造業、服務業與營建業廠商對於景氣變動的最新看法，調查結果轉化為「營業氣候測驗點」，顯示廠商揮別疫情陰影，對於前景展現樂觀。

台經院的6月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點，三大產業同步走高，其中，製造業與營建業測驗點為連續兩個月上揚，而服務業測驗點則為連續三個月上揚。最重要的是，服務業和營建業出現今年的最高點。台版景氣Ｖ型翻轉已然出現。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，儘管全球疫情尚未受到有效控制，不過隨著各國陸續重啟經濟活動，國內方面，全球需求回升，有助於傳統產業接單止跌回穩，服務業方面受到國旅復甦與聚餐人潮湧現，營建業方面受惠於工程採購招標案量擴張，房建項目在新案開工情況有所改善，有助於2020年6月營建業景氣溫和成長，未來半年行業景氣能見度也將逐漸清晰。

台經院調查經模型試算後，2020年6月製造業營業氣候測驗點為89.98點，較上月修正後之86.03點增加3.95點，呈現連續二個月上揚態勢。2020年6月服務業營業氣候測驗點為91.70點，較上月修正後之88.56點增加3.14點，為連續三個月上揚態勢，且為今年以來的最高點。營建業2020年6月營業氣候測驗點為98.78點，較5月之94.60點上揚4.18點，呈現連續第二個月上揚的態勢，且為今年以來的最高點。

(工商 )