燦坤面對勁敵全國電子來勢洶洶的威脅，為重新贏回3C市場龍頭，斥資逾千萬元，以智能、電競、新潮及體驗為主軸，重新改裝內湖旗艦店，24日重新開幕，並宣布會積極務實展店及開店。燦坤3C內湖旗艦店重新改張後，加重家電銷售比重，其中智慧家電佔家電銷售比重達七成。

燦坤少了燦坤旅遊挹注營收，但空調熱賣帶動家電銷售業績增長，6月合併營收為15.95億元，比去年同期成長5.89％；上半年合併營收91.71億元，較去年同期小幅衰退4.01％。燦坤董事長林技典上台後，重新調整經營策略再出發，斥資超過新台幣千萬元，重新改裝內湖旗艦店，24日正式開幕。燦坤透露，燦坤內湖旗艦店試營運期間第二天人流及營業額不論與上月比或與去年同期相比，都成長四成，下半年內湖旗艦店業績目標要年成長四成。

燦坤商品事業部總經理表示，燦坤董事長林技典帶領下，進行四大改變及變革，首先是積極務實開店及展店，其次是認真革新，要將燦坤3C總計227個店面進行改革，第三是特別加強軟硬體實力，經營員工及顧客關係，第四是各項行銷。燦坤以「智能、電競、新潮及體驗」重新打造燦坤3C內湖旗艦店，未來其他燦坤3C門市重新改裝，也會以智能、電競、新潮及體驗為訴求。

燦坤指出，燦坤3C內湖旗艦店改裝後，計有Apple、LG、SAMSUNG、Panasonic、SONY、BOSE、Microsoft、ASUS、Acer、MSI、Lenovo、HP、HUAWEI、VIAO及小米等各大品牌。並將家電品牌打造出全台獨家5G智慧物聯網AIOT展演場，為LG闢出AIOT智慧家庭LG ThinQ專區；還有Panasonic、SAMSUNG 8K電視等高階家電體驗館。Apple Shop、三星高階手機、藍牙音響及電競產品亦有專區。

燦坤表示，燦坤內湖旗艦店本次開幕還有兩大獨家，首先是電競潮牌雷蛇Razer筆電首度獨家進駐實體連鎖通路，Razer高端輕薄筆電擁有絕佳的競速體驗，玩家們平常可以當成一般商務工作機，也可當成電競機，買一台抵兩台。開幕期間購買Razer筆電享雙重送，買就送價值2,990元Razer後背包，再加送價值1,690元電競滑鼠。還有以打造電競體驗城的ASUS華碩、MSI微星、Logitech羅技也相當令人興奮；獨家二，Apple Shop除提供最齊全的品項勝過所有3C通路外，更有官方授權維修中心進駐，無論是購買、維修都能相當安心。

燦坤針對提近期瘋迷全台灣研究該如何才能放大消費的振興券使用，燦坤推出「因為愛所以愛放大三倍」活動，消費者持振興券消費指定商品可用200元折抵600元、 500元折抵1,500元、 1,000元折抵3,000元。26日前再享指定家電滿3000元送300元還元金，振興券不夠也可搭配刷卡或現金同樣享有滿3000元送300元還元金優惠。

燦坤強調，燦坤與誠品兩大龍頭通路品牌，首度跨界合作關懷臺灣在地小農，24日～26日燦坤內湖旗艦店開幕期間，誠品知味市集以15個攤位分享出臺灣獨有的好「知味」，活動期間憑燦坤內湖旗艦店不限金額可以用優惠價格加購小農優質商品，誠品攤位可用600元藝FUN券。

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