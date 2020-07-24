企業軟體創新者VMware近日發佈全新功能，以期進一步提升VMware Cloud on AWS經濟價值，同時滿足一系列不斷演變的應用現代化、業務連續性和彈性以及雲端遷移的需求。

全新產品包括：全新Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）i3en執行個體，可將每GB原始存儲成本降低近50％；雙主機軟體定義資料中心（SDDC）配置，可將生產環境入門級價格降低33％；全新多租戶雲端管理服務，讓合作夥伴無需預付額外費用，即可支援相較以往5到10倍的客戶，同時提供較小規模的企業按主機數量而非虛擬機器數量購買VMware Cloud on AWS服務。

VMware Cloud on AWS是一項合作的雲端服務，藉由對AWS服務的優化存取將VMware Cloud Foundation帶至Amazon Web Services（AWS）。該服務具有一致的混合雲基礎架構和維運，同時提供超高速雲端遷移功能，由VMware HCX和vMotion支援。應用遷移後，客戶可以透過VMware Tanzu產品組合實現應用的運行、管理和現代化，並且整合原生AWS服務。

截至2020年6月，虛擬機器總量年同比增長3.5倍，主機總量增長2.5倍。已有超過500家合作夥伴通過了VMware Cloud on AWS服務能力認證，包括43家通過大師級服務能力認證的合作夥伴，並且針對VMware Cloud on AWS客戶提供300多種通過認證或已經驗證的技術解決方案。

(工商 )