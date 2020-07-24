網路及3C產品普及後，許多人都會利用線上軟體交朋友，比八點檔更灑狗血的情節，真實在現實社會中上演。印尼一名21歲男大生賈巴爾（Jabar Tribune）日前認識一名16歲網友邦佳（Bunga），2人發生3次性行為結果懷孕了，沒想到對方竟是自己的同父異母的妹妹。

印尼一名21歲男大生認識一名16歲網友，2人發生3次性行為結果懷孕了，沒想到對方竟是自己的同父異母的妹妹。示意圖。(圖片來源／達志影像shutterstock提供)

根據《Joglosemarnews》報導，賈巴爾與邦佳在臉書上結識，後來擦出愛的火花，因此發生了3次性關係，其中一次在男方的脅迫下發生，因為沒有防護措施而懷孕；由於邦佳年齡才16歲，賈巴爾被依性侵未成年少女起訴。

雙方家長因為此事在警局碰面，意外扯出驚人身世，原來賈巴爾的爸爸在賈巴爾母親懷胎時，另娶其他女人；也就是說，賈巴爾與邦佳是同父異母的兄妹。

值得關注的是，邦佳發現懷孕時，胚胎已經6周，因此決定將孩子生下來。邦佳被迫放棄學業，之後還需接受心理輔導，而賈巴爾則須面臨司法審判。

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(中時新聞網)