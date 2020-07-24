中共黨媒《人民日報》24日刊登俄羅斯智庫俄羅斯─中國分析中心主任謝爾蓋．薩納科耶夫文章〈美國制裁嚴重違反國際法〉指出，近來，美國以中國公布實施《香港國安法》為藉口，先是取消對香港貿易優惠待遇，包括暫停出口許可證豁免，之後又簽署《香港自治法》成法，威脅制裁，種種行徑是對中國內政的粗暴干涉，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

薩納科耶夫說，美國藉人權、民主之名美化反中亂港勢力的激進暴力犯罪行為，無端指責涉港國安立法破壞香港居民基本權利和自由。這是典型的顛倒黑白。

文章稱，制定並實施《香港國安法》完全是中國內政，別國無權干涉。維護國家安全歷來是中央事權，舉世都是如此。中國制定並實施《香港國安法》正是為了確保「一國兩制」行穩致遠，完全符合「一國兩制」方針。成功實踐「一國兩制」是香港發展的最大優勢，賦予香港獨特發展優勢，增進香港居民福祉。

薩納科耶夫認為，回歸中國以來，香港發生了很大變化，基礎設施更加完善，特別是交通運輸設施，包括建成貫通維多利亞港兩岸的海底隧道，連接香港、珠海和澳門三地的港珠澳大橋等。香港的商業、金融業、服務業等蓬勃發展。由於背靠大陸，擁有開放自由的營商環境、安全穩定的社會秩序，香港吸引了眾多大型跨國公司投資興業。

文章表示，美國制裁香港，本質上是損人害己的行為。看看統計數字就不難發現，美國是中國對香港實行「一國兩制」政策的受益者。美國在與香港的經貿往來中就得到很大利益，僅2010年至2019年這10年間，美國對香港的貨物貿易順差累計約3100億美元。目前，約有1300家美國企業在香港經營，享有與本地企業進入內地市場的同等待遇。

評論稱，美國之所以打壓中國，是為了維持其搖搖欲墜的世界霸權。多年來，美國以「世界警察」自居，推行西方主導的價值體系，對那些有不同價值理念的國家動輒實施制裁，而且總是用一套貌似崇高的話語予以掩飾。他們口頭上宣揚的是國際法和國際規則，實際上奉行的是霸權主義和強權政治。

對於國際規則，美國經常合則用、不合則棄。近來，美國更是相繼退出多個國際組織和多邊協定，拒絕履行承諾過的義務。能否遵守國際規則並承擔應盡的國際義務，這是美國政府必須正視的問題。

(中時 )