我國最機敏的軍方研究機構中山科學研究院，竟遭毒品入侵。中科院一名謝姓員工，竟將單身宿舍改裝為水耕溫室，暗中當成毒品大麻農場，收成乾燥後進行販售，中科院接獲舉報後暗中調查，前(22日)晚間會同憲兵隊前往搜索，竟然發現謝員宿舍內儼如毒品加工廠，當場查獲活大麻13株，以及乾燥大麻菸草及搖頭丸等毒品，負責我國武器研發最機密的單位竟遭毒品入侵，驚動國軍高層。

據了解，該名具有高學歷謝姓員工，平常住在中科院單身宿舍內，平常鮮少與同事往來，卻因為用電量異常的高，引起管理人員注意而暗中調查，經過長期觀察後，發現謝嫌行為神秘，宿舍24小時都亮著燈，而且不願讓管理人員進入宿舍訪查，因此懷疑他從事不法行徑。

日前，中科院獲報謝嫌疑似有販賣大麻毒品不法行徑，立刻向憲兵隊舉報，憲兵隊前天晚間前往謝員宿舍搜索，赫然發現謝元的房間內竟然有如溫室，竟然種植著大批大麻，還有恆溫及濕度控制。經過搜索，還在房間內搜出大量乾燥大麻菸草，以及搖頭丸等毒品。

憲兵隊幹員發現，從謝員房中搜出的菸草不但都已經分裝成小袋包裝，而且還有分裝搖頭丸(MDMA)、大麻種子等，懷疑謝員根本就是毒品上游，長期涉嫌販賣牟利。

據了解，謝員坦承在多年前前往國外時，就吸食大麻成癮，但台灣價格太高無力負擔，才想辦法夠馬大麻種子後，在宿舍內設溫室種植，但謝員辯稱都是自己使用並無販售。目前憲調及軍方單位已經組成專案小組，釐清謝員的上下游販毒網絡。

事件爆發後整個中科院及國防高層都相當震驚，由於中科院內的單位都具有高度機敏性，高層擔心有員工也受謝員影響而吸食大麻，甚至向他購買，因此已經進行大規模調查，以免毒害侵襲整個中科院。

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(中時新聞網)