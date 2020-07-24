因應新冠肺炎疫情，民眾需長期戴口罩，不免有些厭倦，因此特殊顏色的口罩，吸引許多人購買，除萊爾富超商今開放預購薰衣紫口罩外，大樹藥局也將開賣善存、萊潔、中衛等品牌的口罩，各大通路的販售詳情《中時電子報》為您整理如下。

【美妝藥局】

大樹藥局今起開賣中衛、善存和萊潔等品牌的醫用口罩。（圖／翻攝自大樹藥局臉書）

●大樹藥局

今（24日）大樹口罩日，將限量開賣善存國家隊的彩色口罩，另也可能有萊潔、中衛和匠心平面口罩，實際販售品牌及顏色款式請以門市現場庫存為主。

中衛口罩搶起來！明（25日）康是美APP開賣「TSUM TSUM」系列的兒童口罩。（圖／翻攝自康是美APP）

●康是美

明（25日）早上11點，康是美APP將限量開賣中衛「TSUM TSUM」系列的兒童口罩，每盒30片裝，售價589元。

●小三美日

網站上販售台灣優紙、康匠和潔吸的醫用口罩，售價依組盒不同有所不同，請依官網為準。

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

今（24日）早上開賣匠心、摩戴舒和宏瑋等品牌的醫用口罩，每盒50片裝，售價從250元至549元不等，每人限購一盒，詳情請依官網為準。

●PChome 24h購物

今（24日）開賣匠心成人、婦幼版和兒童的醫用口罩，每盒50片裝，搭配不同防疫產品組盒，價格從490元到580元都有；另也有販售宏瑋成人醫用口罩，顏色有藍、綠和灰，採隨機出貨，每盒50入，售價480元。

●蝦皮購物

每天的下午5點將開賣台灣製醫用口罩，詳細的款式、品牌和價格，依網站公告為準。

●墊腳石

網站上有賣怡賓、巽風堂等品牌的成人平面醫用口罩，每盒50入裝，售價依網站為主。

【便利超商】

●萊爾富

上次（18日）開放預購特殊夢幻色「薰衣紫」口罩，不到16分鐘就售罄，因此宣布再開放5000盒，今（24日）早上7點開始預購，每盒50入特價349元，1人限購1盒（不能代購），限量售完為止。並預計下一款將推出「淡橙橘」醫療口罩。

(中時新聞網)