因應新冠肺炎疫情，民眾需長期戴口罩，不免有些厭倦，因此特殊顏色的口罩，吸引許多人購買，除萊爾富超商今開放預購薰衣紫口罩外，大樹藥局也將開賣善存、萊潔、中衛等品牌的口罩，各大通路的販售詳情《中時電子報》為您整理如下。
【美妝藥局】
●大樹藥局
今（24日）大樹口罩日，將限量開賣善存國家隊的彩色口罩，另也可能有萊潔、中衛和匠心平面口罩，實際販售品牌及顏色款式請以門市現場庫存為主。
●康是美
明（25日）早上11點，康是美APP將限量開賣中衛「TSUM TSUM」系列的兒童口罩，每盒30片裝，售價589元。
●小三美日
網站上販售台灣優紙、康匠和潔吸的醫用口罩，售價依組盒不同有所不同，請依官網為準。
【網購平台】
●Yahoo奇摩購物中心
今（24日）早上開賣匠心、摩戴舒和宏瑋等品牌的醫用口罩，每盒50片裝，售價從250元至549元不等，每人限購一盒，詳情請依官網為準。
●PChome 24h購物
今（24日）開賣匠心成人、婦幼版和兒童的醫用口罩，每盒50片裝，搭配不同防疫產品組盒，價格從490元到580元都有；另也有販售宏瑋成人醫用口罩，顏色有藍、綠和灰，採隨機出貨，每盒50入，售價480元。
●蝦皮購物
每天的下午5點將開賣台灣製醫用口罩，詳細的款式、品牌和價格，依網站公告為準。
●墊腳石
網站上有賣怡賓、巽風堂等品牌的成人平面醫用口罩，每盒50入裝，售價依網站為主。
【便利超商】
●萊爾富
上次（18日）開放預購特殊夢幻色「薰衣紫」口罩，不到16分鐘就售罄，因此宣布再開放5000盒，今（24日）早上7點開始預購，每盒50入特價349元，1人限購1盒（不能代購），限量售完為止。並預計下一款將推出「淡橙橘」醫療口罩。
(中時新聞網)
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