基隆23日凌晨6時發生一起令人氣憤事件！ 一名身穿紅衣T恤男子，開車在七堵區工程西路206巷口，輾過前方躺在地上的小黑狗，毛小孩當場痛苦躺臥在血泊中，紅衣男下車後見狀，竟然加踹了一腳，小黑狗最終不治。影片曝光後，引發網友氣炸怒罵：「這個人太狠了！」。

小黑狗的飼主事後在臉書社團「基隆人」PO文表示，他聽到狗狗的哀號聲就立刻跑出去看，結果紅衣男竟對他抱說怨：「狗怎麼都不走？」，還說被狗咬一下，一度以為是狗狗不小心被撞到。

原PO後來查看監視器發現，紅衣男竟然輾了狗狗兩次，「那個角度完全可以看到狗在那邊，以為牠會自己走開就可以直接輾過去？如果是小孩勒？」。影片中可見，小黑狗被撞臥躺血泊中時，紅衣男還下車對牠踹了一腳，直到看到飼主才沒再動腳。

紅衣男輾2次小黑狗濺血路中，下車再踹1腳。（取自／臉書社團基隆人）

網友看到影片氣炸狂轟「狗狗原本開心在那邊扭來扭去，下一秒卻…」、「這心腸太狠了吧」、「冰塊店門口的狗狗很乖耶，我去載冰塊都會看到牠們」、「我最火大惡意把狗弄死這幕啦」。

原PO事後留言，小黑狗已經走了。對此，基隆市議員楊石城表示，已查到飼主及駕駛，已入案調查中。

(中時新聞網)