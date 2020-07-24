蘋果iPhone近期在大陸市場頻頻降價，繼電商618大促銷後，去年才推出的iPhone 11系列再度傳出降價消息，被外界視為蘋果為了迎接iPhone 12進行的清倉。

綜合陸媒報導，7月17日，海南免稅店再度調降iPhone手機等蘋果產品價格，多款手機降價幅度高達8%，此前已因免稅基礎進行全面降價，使海南免稅店iPhone手機價格低於香港等地。

其中，市價5999元人民幣的iPhone 11免稅價來到4700元人民幣，降幅高達8%，是這次蘋果產品中降幅最大的，價格更是低於各大電商平台，京東該款機型價格為4888元人民幣，拼多多領券後最低為4719元人民幣，天貓價格則為5999元人民幣。

報導指出，在降價5天後，海南免稅店的蘋果系列產品竟全數售罄。根據「離島免稅-三亞國際免稅城官方商城」APP平台上，包含iPhone SE在內的各種型號iPhone已經全部銷售完畢，而其他蘋果產品也都下架。而在「海南免稅海口店」的官方公眾號上，iPhone和其他蘋果商品也都已下架。

繼618電商大促銷後，蘋果手機再度迎來降價，其良好的性能也吸引不少果粉換機。而蘋果今年即將推出新機iPhone 12系列，市場認為，iPhone 11一再降價可能是蘋果為了清庫存、迎接新機做準備。

(中時新聞網)