諾拉提辛納在接受德媒專訪時，坦承與亞歷山大菲林10年前曾經交往過。（海鵬提供）

德國影后諾拉提辛納（Nora Tschirner）最近在浪漫電影《失眠的北風吹來愛情》與德國影帝亞歷山大菲林（Alexander Fehling）大談網路密戀。驚人的是，諾拉提辛納在接受德媒專訪時，竟自爆她與亞歷山大菲林其實「互為前任」，毫不避諱坦承兩人10年前曾經交往過，這次合作算是「舊情復燃」，驚呆各家媒體。

片中諾拉提辛納演技層次分明，從一開始蠻橫霸道、曖昧情愫逐漸發生，到深陷愛情無法自拔，誠摯演出感動不少觀眾，更因為與影帝亞歷山大菲林深刻了解彼此，使該片從拍攝到後製錄音無不充滿火花，「舊情復燃」連導演凡妮莎喬普（Vanessa Jopp）都大感不可思議。

以《沒有耳朵的兔子》一戰成名的諾拉提辛納，從小就在德國演藝界及媒體界長大。她的父親喬奇姆提辛納是知名紀錄片導演，母親瓦爾特勞德提辛納則是廣播電台記者。能操德語、英語、俄語和西班牙四種語言的她，同時身為音樂家及電視、電台主持人，鄰家女孩般的親切氣質甚受觀眾喜愛。《失眠的北風吹來愛情》31日在台上映。

(中時 )