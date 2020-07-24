日本政府於周四稍晚公布全國每日新增新冠肺炎感染病例人數，高達980多起病例，為日本政府兩個月前解除緊急事態宣言以來，連續第二天創下高位紀錄。據日本共同社報導，日本在周三新增795名病例，亦超越自四月以來每日新增紀錄。

日本在周四開始連續四天的假期，政府並在周四同步開始施行東京等大城以外的國內旅遊補貼計畫，希望能帶動偏鄉地區知名旅遊景點的內需經濟復甦。

周四在東京地區新報366名新冠病例。在西日本大阪地區則新增104名病例，稍好於前一日的121名。東京並且在截至本周三為止累計新增人數超過一萬人，占日本全國高達三分之一。在東京，有高達60%的感染病患為20歲和30歲兩類青年人，然而衛生專家指出，年齡有向上蔓延的趨勢，40歲和50歲兩類的人數正在增加。

在國內旅遊此機計畫正式上路之際，衛生專家要求民眾盡量減少前往人數激增的地區旅遊，例如愛知縣和福岡縣，而無旅遊補貼的東京和大阪市也儘量避免。

(時報資訊)