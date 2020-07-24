國民黨高雄市長候選人李眉蓁碩士論文爆抄襲爭議，成為政壇熱議話題，也讓綠營趁勢猛打李眉蓁和國民黨，甚至呼籲國民黨換人，國民黨則強硬表示「不可能」。也讓外界好奇，李眉蓁會不會因為論文案影響「選情崩潰」，資深媒體人黃暐瀚則給出最新觀察。

李眉蓁團隊在論文遭週刊爆幾乎整本抄襲後，團隊反應慢半拍，讓黨中央搖頭。黃暐瀚就直言，李眉蓁被指控「論文抄襲」的第一時間，她與整個團隊，都沒有想到應該立刻「承認抄襲」並且「公開道歉」，而是開了一場完全沒有「危機處理」效果的記者會。

黃暐瀚直言，事隔一天，李眉蓁決定「放棄學位」，但國民黨與競選團隊，依舊沒有察覺，光是放棄學位，完全無法降低這件事情對黨和候選人的傷害。繼續選下去，國民黨在高雄，只會更慘，李眉蓁不但不會當選市長，之後可能連任議員，都會變得很困難。

或許會有人反應，論文有瑕疵的政治人物，肯定不少。但黃暐瀚坦言，「別人作奸犯科，不代表自己可以殺人放火。半夜無人闖紅燈，一樣是闖紅燈，違規就是違規，面對自己的問題就好，不用扯蔡英文，不用扯韓國瑜，更不該扯許崑源」。

他透露，當初國民黨堅持補選提名，說是為了讓國民黨在高雄保持能量，一息尚存。那以目前的狀況看，「李眉蓁能贏陳其邁嗎？票數能開的漂亮嗎？國民黨會因為這個選舉，在高雄更好更強嗎？」。

黃暐瀚強調，「讓李眉蓁退選，絕對是一個選項」。他解釋，一旦李眉蓁退了，國民黨將不必在高雄留下一個「難堪的得票記錄」，而一個為了論文退選的市長候選人，也才真的會讓民眾意識到，「有論文問題的，不只李眉蓁，其餘被質疑的人，是不是也該出來說明清楚了？」。

對於退選換人，國民黨副秘書長李彥秀23日回應表示，「李眉蓁第一時間的回應沒有非常好，但下午經過黨中央溝通後她已道歉，沒有退選的問題」。

資深媒體人黃暐瀚，臉書回應李眉蓁論文案。(圖/翻攝自 黃暐瀚 臉書)

(中時新聞網)