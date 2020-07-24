宣揚百善孝為先的好品德！久樘繁星計畫與潭子弘文中學合作「久樘孝悌獎」，深耕校園。（盧金足攝）

企業回饋社會做公益，開啟善的循環，也發揮公司經營理念「打好基礎」的影響力！台中市久樘開發為建築業「模範生」，工法、品質與銷售成績獲肯定，還擴大社會企業責任，設立獎學金捐助學校體育球隊經費，鼓勵學生打好品德基礎、培養多樣化才藝，提升更多競爭力。

久樘開發深耕潭子、豐原、大雅、沙鹿地區多年，為回饋鄉里、扎根校園，展開「久樘繁星計畫」，今年度與弘文中學合作設立「久樘孝悌獎」，將連續十年頒發獎學金給孝行楷模的學生，宣揚百善孝為先、飲水思源的理念。

久樘開發總經理陳俊維指出，潭子、豐原、大雅、沙鹿的城市發展目前皆處於發展起飛階段，看好未來前景，融入地方、建設地方，培養在地人才，贊助獎學金與社團經費給地方上的中學、小學學子，鼓勵學生在學業之外的品德教育、才藝技能發揮出一片天地。

其中，「久樘孝悌獎」將在弘文中學國、高中部各年級中，甄選出一名勵行孝順父母、協助家事、主動為父母分憂解勞、友愛兄弟姊妹、禮讓同學、尊敬親長等有具體事實且無被記過處分的學生，每名頒發獎學金3000元表揚優良事蹟。

此外，久樘開發大力贊助南陽國小羽球隊的球隊經費與物資，南陽國小羽球隊教練黃雋儒表示，羽球是一項非常需要專注力與手眼協調能力的運動，他強調，「要有好的態度才會有好的球技」，這就是打好基礎的開始，先學習怎麼輸，從失敗的經驗中學會怎麼把球打好，今年羽球隊應屆畢業生共13人，其中就有7人進入國中體育班就讀。

在黃雋儒指導之下，南陽國小羽球隊的戰績輝煌，包括贏得全市國小羽球雙打冠軍；2019年全國國小盃羽球錦標賽，得到四年級組女子團體賽全國第三名、六年級組男子團體賽全國第三名；以及個人賽的六年級雙打第三名、五年級單打第五名等亮眼戰果。

久樘開發行善做公益，除了才藝培養，特別著重學子孝順家長，為社會上注入溫暖，也啟發下一代的家庭觀念與對父母的孝順，在社會變化快速時，從校園展開企業關懷的行動力，影響力既深且遠，為企業良心與回饋社會的熱情按讚。

(中時 )