人民幣兌美元中間價24日報6.9938，較上日6.9921，跌17點或0.02％。在岸人民幣開盤小漲2點，後走貶，10：02報7.0078，貶37點或0.0528％。

今日中間價較上日下午4時30分收報6.9961，升23點。

離岸價平盤震盪，10：03左右一度轉升，報7.0078，小漲5點或0.0071％。

(工商 )