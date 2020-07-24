人幣中間價跌17點 在岸價微貶 10:552020/07/24 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價24日報6.9938，較上日6.9921，跌17點或0.02％。在岸人民幣開盤小漲2點，後走貶，10：02報7.0078，貶37點或0.0528％。 今日中間價較上日下午4時30分收報6.9961，升23點。 離岸價平盤震盪，10：03左右一度轉升，報7.0078，小漲5點或0.0071％。 (工商 ) #中間價 #小漲 #人幣 #在岸價 #微貶 也許您會感興趣 財經熱門新聞 慘…死敵7奈米卡關！台積電撿槍又噴恐怖天價 - 即時 400快了…下一步？專家爆台積電「恐怖天花板」 - 財經 內部人倒貨訊號曝光！專家點名這幾檔要散戶注意 - 財經 人多太危險？「營業員叫我賣00878」 老手曝關鍵原因 - 財經 大陸國家隊打趴3大慘業！老謝這樣看半導體未來 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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