光群雷暨群曜醫電董事長郭維武表示，感謝中央政府對生技產業的扶植，在五加二產業創新計畫中將生技醫療產業列為重要的發展項目，幫助群曜醫電加速創新的進程。 更要感謝台北市政府為鼓勵產學研投入生技產業發展，由2004年起推辦全國唯一專屬生技產業之「台北生技獎」。專業公正的評審機制也成為生技績優指標，加值生技企業形象。群曜醫電也有幸參與台北生技獎的評選並獲創新技術獎殊榮。 群曜磁控上消化道內視鏡於2019年6月獲衛福部核准上市，連續三年獲得生技產業多項創新獎項的肯定，2018年獲得第十五屆”國家新創獎”、2019年又獲「新竹科學園區優良廠商創新產品獎」、今年再獲台北生技獎「創新技術獎」。也激勵群曜醫電不間斷的研發、精進產品，以提升台灣醫療品質。

光群集團用16年的時間孕育群曜醫電，開發出全球第一個可以完整檢查上消化道的磁控膠囊內視鏡。產品以即時影像的方式呈現，受檢查民眾透過螢幕看到清晰檢查畫面，亦能夠在檢查中直接與醫師互動，檢查範圍可涵蓋食道、胃、十二指腸等上消化道。提供民眾選擇採用免麻醉、舒適、安全、一次性使用的磁控膠囊上消化道檢查，增進醫病效益及滿意度。可說是有別於傳統內視鏡檢查的獨特優勢和創新。 為延伸產品的應用，群曜醫電更致力於產、官、學、研的合作。目前已與國立成功大學附設醫院進入合作，期望將適應症延伸到小腸的檢查。另外，已經獲得經濟部工業局的認可，並積極與馬偕醫院劉泰成醫師臨床團隊共同合作，針對幽門螺旋桿菌的治療，研發投藥型的膠囊新技術。

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