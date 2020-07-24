美國政府宣布關閉中國駐休士頓總領事館後，中國揚言報復，中國官媒環球時報總編輯胡錫進透露，中方24日將宣布反制措施。

胡錫進在社交網站指出，美國駐中國的其中一個總領館將被要求關閉。他稱，中方是被逼採用對等措施，否則會造成嚴重後果。

南華早報稍早指出，中國或將關閉美國駐成都總領事館，路透則稱北京或考慮關閉美國駐武漢領事館。不過胡錫進認為，關閉美國駐香港領事館反制力道更強。

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