環球日報總編：大陸今關閉一美國領事館 10:562020/07/24 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府宣布關閉中國駐休士頓總領事館後，中國揚言報復，中國官媒環球時報總編輯胡錫進透露，中方24日將宣布反制措施。 胡錫進在社交網站指出，美國駐中國的其中一個總領館將被要求關閉。他稱，中方是被逼採用對等措施，否則會造成嚴重後果。 南華早報稍早指出，中國或將關閉美國駐成都總領事館，路透則稱北京或考慮關閉美國駐武漢領事館。不過胡錫進認為，關閉美國駐香港領事館反制力道更強。 (工商 ) #國揚 #關閉 #美國 #中國 #領事館 也許您會感興趣 財經熱門新聞 慘…死敵7奈米卡關！台積電撿槍又噴恐怖天價 - 即時 400快了…下一步？專家爆台積電「恐怖天花板」 - 財經 內部人倒貨訊號曝光！專家點名這幾檔要散戶注意 - 財經 人多太危險？「營業員叫我賣00878」 老手曝關鍵原因 - 財經 大陸國家隊打趴3大慘業！老謝這樣看半導體未來 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。