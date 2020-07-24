為鼓勵民眾積極捐血，並協助台灣醫療系統穩定血量庫存，Facebook 今（24）日宣布在台推出捐血情報站，與衛生福利部及台灣血液基金會合作，成為 Facebook 在東亞第一個推出此功能的國家。透過「捐血情報站」，可望提升台灣民眾對捐血需求的關注度，鼓勵用戶註冊成為捐血者，並可收到鄰近捐血站在血庫不足時發出的通知，即時挽袖捐血助人。

穩定的血液庫存對於醫療用血非常重要，但根據血液基金會最新資料顯示，在血源募集上的確出現了比過去不足的狀況，且雖然全國都能達到醫療用血供需平衡，但偶爾血液庫存量仍然偏低，前半年低於血液安全庫存量 7 天的天數，就高達約 86 天。透過捐血情報站這項公益服務，Facebook 期待為全台各地捐血站招募更多新的捐血者，讓各地捐血中心可發出通知分享缺血資訊，藉此鼓勵大家踴躍捐血助人。

Facebook 攜手衛生福利部與血液基金會，在台推出捐血情報站，鼓勵用戶註冊成為捐血者，加入主動捐血行列。（Facebook提供／黃慧雯台北傳真）

Facebook 台灣公共政策經理陳奕儒表示：「Facebook 很開心能將捐血情報站功能帶進台灣，成為東亞首站，並且攜手衛生福利部及血液基金會，一起向台灣民眾推廣捐血的重要性。我們希望透過捐血情報站，發揮平台的力量，讓捐血資訊與需求更即時地傳遞出去，讓更多台灣民眾能一起響應挽袖捐血，幫助更多有需要的人。」

衛生福利部表示，維持穩定的血液庫存是公共衛生安全中很重要的一環，特別感謝 Facebook 與台灣血液基金會在募集民眾熱血的創新合作，推出捐血情報站功能，運用科技協助於血庫存量不足時，對有需要血液地區的民眾進行宣導。此項科技運用將對維持我國醫療用血穩定具有正向效果。

血液基金會分享，很期待透過 Facebook 捐血情報站，運用社群傳播的力量，主動提醒民眾捐血訊息，也提供民眾鄰近捐血站的資訊，相信將為全台各地捐血中心募集新血帶來更大的效應。

年滿 18 至 65 歲的 Facebook 台灣用戶將可於功能表中找到「捐血情報站」，註冊成為捐血者。完成註冊僅代表同意接收鄰近捐血中心的通知，且無須提供其他資訊。此外，用戶也可設定活動提醒自己在特定時間捐血，並邀請好友註冊成為捐血者，一同加入助人行列。

(科技)