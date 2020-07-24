還記得誰是NBA首位宣告感染新冠病毒，且造成今年3月12日宣告無限期停賽的球員嗎？爵士中鋒戈貝爾24日在首場熱身賽先發上陣，打了22分鐘，只拿5分、6籃板，爵士終以88比101不敵太陽，反而是可能遭到戈貝爾傳染的米契爾，火力全開攻下17分。

回顧今年3月期間，當時美國新冠疫情正要開始爆發，戈貝爾先在賽後記者會故意狂摸麥克風，嘲諷外界太過在意新冠病毒，接著又在休息室內亂摸隊友物品，沒想到他竟成為NBA首位宣告感染新冠球員，甚至可能傳染給隊友米契爾。

在米契爾成為NBA第2位感染新冠球員後，NBA也宣布進入無限期停賽，米契爾隨後公開指責戈貝爾輕忽疫情，兩人關係也陷入冰點，如今兩人先後痊癒歸隊，也都前往奧蘭多隔離區域準備復賽，米契爾才跟戈貝爾化解不和謠言。

相較於爵士如今逐漸揮別新冠病毒影響，今天贏球的太陽，反而陷入新冠困境，因為盧比歐、貝恩斯兩名主力最近才坦承感染新冠，甚至今天傳出太陽還有1名確診球員尚未公布，儘管外界已經認定應是還沒前往奧蘭多報到的歐科博。

(中時 )