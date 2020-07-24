有結石體質的人注意了，千萬別喝錯飲料，害你腎結石發作而痛不欲生！炎熱夏天需要補給水份，但有人工作一忙，便忘了這件重要的事，但若你記住補充，卻只偏好某類飲料也不行。泌尿科醫師指出，對有結石病史的人來說，上班族人手一杯的咖啡就是屬於地雷飲品。

根據統計，台灣約有一成人口罹患腎結石，約2、3百萬的患者中，占八成的人是「草酸鈣結石」，而咖啡、茶、碳酸類等飲料草酸含量高，有結石體質的人不該想喝就喝。

泌尿科醫師邱鴻傑在節目《醫師好辣》中提到，他在門診經常告誡病人，如果本身有結石的病史，最好就是喝白開水，別碰咖啡、茶、碳酸類飲料。

為何喝白開水比較好，衛福部國健署指出，水分本是人體所需的，水在人體中參與許多重要的代謝反應，多喝水可以促進體內代謝及腸胃蠕動、預防便秘，對腎臟也有保護作用，要維持健康體重一定要多喝水、拒絕含糖飲料，可掌握起床1杯水、飯前1杯水、外出要帶水的要訣，每天至少攝取1,500ml的水。

(中時新聞網)