美國國務院在Facebook發表貼文,表示美國總統川普即刻起,將一如中國大陸的同等待遇對待香港(Hong Kong will now be treated the same as mainland china)。

貼文表示,香港不再享有美國提供的特殊待遇,不再享有特別經濟待遇,美國不再向香港出口敏感技術。

川普簽署「香港自治法」,取消美國給予香港貿易上的特殊地位,並於14日宣布措施。他當時指出,香港市民的自由和權利已經被剝奪,因此在貿易上不會再把中國大陸和香港區分開來。他形容,美國在未來看待香港的時候「將與中國大陸沒有分別」。

