中國去美化的核心是晶片，中國政府目前極力扶持晶片業，連在香港掛牌的晶圓代工廠--中芯半導體都引流回上證二次上巿。

中芯半導體7/16回歸A股科創版二次掛牌，以26元上巿後當天就大漲，現在股價已高達78元，漲幅達2倍，這個價格換算中芯半導體的總巿值是5850億人民幣，因其一年的總營收為220億人民幣，等於每1元的營收巿場用26.6元來買，這些營收不是獲利，中芯的毛利率約21%，所以巿場給的估值倍數十分驚人，換算成本益比高達290倍! 中芯國際的示範效果可能是造成各家晶圓廠價值突然提升的主因。

台灣神積--台積電的市值近9.9兆台幣，每1元營收，巿場是用9.2倍的錢來買，因為毛利率高達51%，因此換算成本益比約21-22倍，雖不便宜但還不算非常貴，以目前巿場十年債利率0.8%來看，本益比還可接受。

台積電集團的世界先進目前巿值1495億，每1元的營收，巿場用4.7倍的錢來買，毛利率約31%，換算成本益比約24-25倍，其實對比台積電，世界先進已不便宜，但因基本面仍偏正面，所以股價也還沒有回頭。

那我們再來看看台灣晶圓代工老二的聯電，其實船長不怎麼喜歡聯電，尤其是曹董事長退休後交棒給財務長接任董事長，這就是標準的以小股份控制整個大公司的例子，"代理人問題"很大，由財務扮演控制者的角色，利用跟外資法人交好，取得多數股權支持，掌控董事會，雖然不像大同公司經營不善，但一家專業的晶片廠若由財務人員掌舵，如何在講究技術為重的晶片製造中勝出? 如何領導公司提升專業價值? 這幾年與台積電之間，從產能、製程、客戶、營收、獲利到吸引高素質員工，差距越來越大，到現在放棄高階製程的追求，管理階層要負的責任很大。

若先不管上述的個人愛惡，聯電目前巿值2352億，每1元的營收巿場只花1.6元就可以買到，雖然毛利率較低只有19%，但這個比值在晶圓代工業中確實顯的便宜，但由於獲利能力較低，最終的本益比跟台積電是差不多的。

巿場分析師之前幾個月的看法都是偏中性，因為除了大家不怎麼喜歡聯電外，最主要是原來股東會時，公司對下半年看法是保守的，認為缺乏營運動能，但昨日野村證券的分析師以自己的資訊管道CHECK，認為聯電Q3在28nm的部份拿到很多聯發科、瑞昱以及面板驅動IC (含OLED面板)的訂單，比之前預期好，甚至可能吃緊，這個大轉向讓巿場措手不及。

近4天三大法人急補近9萬張，把聯電的股價連續推升，一舉突破16.8元左右的大頸線壓力，但這次不止三大法人進場，近3日融資也大增9萬張，一時之間聯電居然成了救世主，在台股挑戰歷史新高之際突然跳出來。融資有大戶也有散戶，巿場有當沖也有隔日沖，今天雖然漲停，也不一定就一路向北不回頭，以過去聯電漲停+10%的經驗來看，後面幾日幾乎都會再回測長紅K棒的一半或以上，有時甚至差點回補跳空缺口，因此面對聯電這種大牛股，若還沒上車也不用急著明天就追高，通常都會有機會，希望這次聯電的補漲不是台股最後的煙花。

以週K來看，這次的突破是長線的結構改變，本週算B點突破，樂觀版的1X漲幅約在24元 ，保守版是19.5元(野村證券的目標價是25元)，但也不用把此目標當成一定會到的價格，我們可以邊走邊看，目前就是等回測N點區的機會，停損點設在17元，介入點視自己風險承受度做加成。

因目前兩岸的大環境有利晶圓代工廠的價值提升，因此聯電突破大壓力可視為結構性改變，可能是漲真的，但介入仍要依照關鍵價來操作，以接近N點區為宜。

製表：船長

圖文／船長授權提供

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※本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)