30歲「蛇姬」林采緹2年前和胡睿兒閃婚生下一子，胡睿兒後來趁她懷孕期間捲入撿屍風波，兩人今年宣布離婚，胡睿兒日前入獄服刑，林采緹22日過生日，傳出她和友人在飯店舉行生日派對，林采緹與一名已婚富商同框穿浴袍現身，對此，她解釋兩人只是好友，她也沒問過對方身家背景。

辣媽林采緹最近在IG分享自己穿著爆乳綁帶禮服和朋友慶生美照，她大秀南半球，打扮有如希臘女神，先前胡睿兒因撿屍案入獄，她透露前夫最捨不得兒子，近來花更多時間陪小孩，至於是否期待下一段戀情？林采緹則說現在重心在工作和兒子身上，其他沒多想。

據《自由時報》報導，林采緹最近傳出疑有富商新歡，對方已婚且身家約50億，她表示當天很多朋友都一起穿浴袍，和富商只是好友，無奈被說交往，並還原當天對方從健身房走出，她則從三溫暖離開，兩人只是剛好一起出來，站在保護朋友立場不希望被誇大。

(中時新聞網)