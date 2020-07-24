遊戲橘子旗下市佔第一射擊遊戲《CSO絕對武力》將於7月29日推出睽違六年的正統殭屍新模式「殭屍R：崛起」，今(23)日官方搶先釋出劇情資訊，並推出登入抽電影票活動，讓玩家與殭屍對戰、再看最新殭屍電影！此外，即刻登入可開始體驗遊戲中最強的史詩武器「虛空復仇者．X」；「懷舊英雄武器」也重現登場，攻擊力與基礎能力大幅提升，登入就送出「英雄戰擊」、「碎骨銀狼」等經典王牌武器，讓玩家重溫經典、成為殭屍英雄！

睽違六年！正統殭屍新模式「殭屍R：崛起」7月29日即將開戰！

《CSO絕對武力》睽違六年推出全新模式「殭屍R：崛起」，官方搶先釋出劇情資訊：神秘組織「克羅諾斯」長年來贊助雷克斯博士，為了掌握強大的力量啟動了「超級軍人計畫」，卻在過程中意外造成病毒流出，延燒成現在殭屍事件，整個世界也淪為殘酷的戰場；而最近「殭屍病毒」卻突變出一種新型態的「S病毒」，使得病毒研究產生極大變化，人類即便受到病毒感染也能維持理智，使人類與殭屍間的生化大戰又有了變化。

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根據「克羅諾斯」所紀錄的狀況，目前為止已知的病毒特徵共有四點：第一，僅僅是帶有病毒，基本的身體能力就會提升、第二，人類直接使用S病毒時，能在維持住理智的狀態下暫時使用殭屍的能力、第三，S病毒停留在體內的期間對於殭屍的攻擊會有抵抗力、第四，殭屍若再次受到S病毒感染，會變為先前不存在的新變種殭屍；在「S病毒」的急遽擴散之下，導致人類與殭屍的戰爭更加激烈、進階延燒至全球戰場。

官方特別推出登入抽電影票活動，於7月22日當天登入的玩家，即有機會獲得雙人電影票，讓玩家與殭屍對戰、再看最新殭屍電影！

最強的史詩武器「虛空復仇者．X」登場、登入再送王牌武器！

迎接全新模式即將上線，官方即日起也推出最強的史詩武器「虛空復仇者．X」，武器外觀取自「宇宙」的設計概念，槍口在發射特殊攻擊時，如同異形展開的嘴巴，帥氣度與震撼力兼具；並具備輔助、控場的雙重特性，一般攻擊可一次鎖定十位前方敵人，用強大的戰力來保護防線、阻止殭屍進入；累計「子彈能量」可使用特殊技能「黑洞牽引」，定身前方可見殭屍並產生傷害，自身及隊友可趁機切換其他武器，進而追擊殭屍，是目前遊戲中的最強手槍類史詩武器。此外，「懷舊英雄武器」也重現登場，攻擊力與基礎能力大幅提升，登入可依序取得「英雄戰擊(30天)」、「碎骨銀狼(30天)」、¬「終極悍將(30天)」、「火神機槍(30天)」共四種經典王牌武器，讓玩家重溫經典、成為殭屍英雄！

《CSO絕對武力》最強的史詩武器「虛空復仇者．X」登場。(圖/遊戲橘子提供)

官方也推出「新手回鍋禮包」超過一個月未登入的帳號皆可取得，將送出兩位經典王牌角色搭配專屬武器「王牌費南多+精煉聖水手榴彈(100天)」及「王牌布萊兒+暗黑遺跡魯格(100天)」，以及「槍手支援武器箱」，開啟可取得十八種30日頂級武器，盡情體驗各種武器及戰鬥玩法！

《CSO絕對武力》槍手支援武器箱。(圖/遊戲橘子提供)

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