M31(6643)今(24)日宣布，已在台積電(2330)22奈米製程平台開發完整的實體IP，此技術平台包括超低功耗Ultra-Low Power 22ULP及超低漏電Ultra-Low Leakage方案，提供客戶SoC設計所需的各式基礎元件、記憶體、高速介面、和類比電路等IP。

台積電的22奈米ULP和ULL製程，是基於台積電領先業界的28奈米平台所延伸開發，顯著地優化IC整體功耗、性能、和面積 (PPA)，可應用於處理器、高速網路晶片、智慧型手機、平板電腦、家庭娛樂、消費電子、汽車，和物聯網(IoT)等產品。為因應市場的趨勢，M31開發了一系列完整的實體IP解決方案，包括三種IP類型：基礎元件IP、高速傳輸介面IP及類比IP。

基礎元件IP項目，M31開發完成了6.5-Track、7-Track和9-Track標準元件資料庫、SRAM和ROM記憶體產生器、以及特殊IO接口，除了為IC設計所需之基本常用的標準規格IP，以方便設計工程師電路研發使用，M31更協助IC產品在效能和成本表現上再提升，增加市場競爭優勢。其中M31 6.5-Track超高密度標準元件資料庫，相較於一般7-Track元件資料庫，更加明顯地減少邏輯電路面積和耗電。

在高速傳輸介面IP方面，M31開發驗證完成了USB PHY 3.0/2.0 PHY以及PCIe3.1 PHY等設計，這些設計是為了實現高速資料傳輸而整合的接口協議和規範。此外，MIPI D-PHY v1.2也預計將於2020年第四季在22ULL奈米平台完成矽驗證。M31高速接口IP的應用，涵括人工智慧，影像感測，數位儲存，多媒體，手持式，穿戴式等廣泛電子產品領域。

另外，類比IP則是晶片中用來處理現實世界中的各種自然訊號(包含光，溫度，聲音，電磁波等)的媒介，可處理資料的放大、偵測，和轉換。M31已開發一系列的類比電路，提供各式積體電路設計所須的特殊功能，類比IP具有超低功耗，小面積，高穩定度的特性，特別適用於耗電量規格嚴謹的產品應用，如物聯網和穿戴式電子等裝置。

(時報資訊)