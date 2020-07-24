政府為促進消費，推出振興券，但15日全面販售時卻一度出現全國系統大當機問題，對此國民黨立委費鴻泰今日召開記者會指出，承包的「關貿網路」公司還承攬許多政府資訊界面，但過去即一再出問題，呼籲行政院長蘇貞昌要拿出解決辦法，不能所有工作都給關貿承包。。

費鴻泰指出，「關貿網路」做為政府與企業間的稅務資訊申報橋樑，幾乎也承攬起大多數政府的資訊介面、數據庫鏈結。近年卻風波不斷、出包不斷。

費鴻泰舉例，全國民眾依賴的稅務申報系統，2017年報稅首日就當機六個小時，為十七年來首度。今年，紓困振興三倍券7月1日一開放紙本實體券預購及數位券綁定，就頻傳當機；藝FUN券接連出包，得獎者遲遲收不到中獎簡訊，又是當機不停、問題重重。問題共通點就在關貿網路公司處理不當，這些問題都是關貿網路捅的。

針對這些問題，費鴻泰表示，追根究底，可發現有四不足：人才不足、技術不足、設備不足、領導能力不足，董事長許建隆更有論文抄襲與外務過多問題，關貿是官股公司，許建隆能上台是因為蘇貞昌，蘇貞昌應交待為何要任用他。

費鴻泰提醒蘇貞昌，如今政府的通關、流通、稅務、地政、保險、金融、及供應鏈資訊介面，都是同一家公司承包；這些資訊系統，到底還有多少未爆彈，令人膽戰心驚，行政院一定要盡速提出解決方案，才不會讓人民的「數位權益」時時受損。

(中時 )