吳佩蓉臉書。（摘自吳佩蓉臉書）

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁碩士論文抄襲風暴愈演愈烈，她也痛哭宣布放棄學位企圖止血，引發外界討論，有些媒體人如趙少康、徐嶔煌等認為，提供吹哨者吳佩蓉爆料的很有可能是藍營內部人是放的消息，對此，吳佩蓉也回應了，她要那些民代與名嘴不要懷疑她揭弊的決心。

對於外傳揭露李眉蓁論文有陰謀，吳佩蓉在臉書發文表示，李雅靜和李眉蓁的論文門事件，今天有人刻意放出風聲，想收割也好，內鬥也罷，見縫插針也不無可能，看起來都頗為可笑。躲在暗處的人真這麼神奇，快點站出來或拿出證據讓大家瞧瞧，不論是用e-mail、社群軟體、Uber Eats或熊貓送餐〜，究竟是哪一位給了她論文或訊息？

吳佩蓉表示，她是在6月23日下午去國圖印資料，調閱李雅靜和李眉蓁的論文，國圖會有她的進出與借閱紀錄，附圖則是她當天印的資料和買影印卡的發票。至於她查閱與比對碩士論文，也並非第一次，去年選舉期間，她就揪出李佳芬的碩論是研究自家所開設的維多利亞學校，大肆嘲諷一番。

吳佩蓉奉勸，那些民代與名嘴，稍微去打聽一下「我揭弊與查弊的決心與毅力」，您們甘於成為別人的打手，不經查證就任意指涉，別把台灣人民當塑膠，真以為大家容易被您們唬弄啊？！

(中時新聞網)