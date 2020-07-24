北市聶姓女子在愛買景美店打烊時段，坐在商店街滑手機，王姓保全沒注意，持搖控器關閉鐵捲門，聶女遭重壓粉碎性骨折，氣得提告求償。台北地院審結，判保全、保全公司及愛買連帶賠償72萬餘元，可上訴。

聶女提告指出，她2018年5月18日晚上10時許，坐在愛買景美店商店街快剪專門店外的座椅，沒人警示或勸離，保全就持遙控器關閉鐵捲門，害她被重壓，致左側股骨粉碎性骨折，不僅支出鉅額醫療費，11個月無法工作，更罹患創傷後壓力症候群，求償醫療、看護費用、減少工作收入、精神慰撫金等共101萬1149元。

保全稱，他的視線被夾娃娃機擋住，才沒看到聶女，承認有過失；保全所屬駿衛公司抗辯，鐵捲門聲音非常大，7至10秒才關閉，聶女疏於注意也有過失，僅願部分負擔。

愛買所屬遠百公司則稱，任何人站在鐵捲門下都可能發生意外，危險不在鐵捲門本身，保全並非愛買員工，不受愛買指揮監督，本件為保全疏於注意造成偶發性意外，愛買不應負連帶賠償責任。

刑事部分，保全遭依過失傷害罪判刑3月，得易科罰金。民庭法官根據刑事調查，發現關閉鐵捲門屬愛買安全課人員職務內容，有標準作業程序，若安全課人員在忙別的事，就會由保全協助關門，因此認定保全執行關鐵捲門工作時，即受愛買監督，遠百公司應負連帶賠償責任。

法官認為，聶女坐在鐵捲門下方，視線無法看見鐵捲門關閉，且附近有夾娃娃機台，現場可能有其他雜音，保全公司未就鐵捲門聲響舉證，難認聶女也有過失，保全、駿衛公司、遠百公司應負全責，計算聶女實際損失後，判應連帶賠償72萬5069元。

(中時 )