港版國安法的實施，演變為中國與西方激烈角力。繼加拿大、澳洲和英國後，德國也將中止與香港的引渡協議，並打算向受到威脅的香港學者和記者提供獎學金，以反制中國。

中方已多次批評西方在港區國安法議題上，干預中國內政。

德新社（DPA）報導，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）當地時間22日在出訪英國時表示，即便歐盟其他國家沒有一起行動，德國也將採取措施，對港版國安法表達不滿。

馬斯列舉的措施包括簡化港人的入境規定，停止向香港出口特定軍事物資，向受威脅的香港學者、藝術家和記者提供獎學金，以及暫停與香港的引渡協議。

德國與法國日前才在歐盟外長會議上聯手提出這些措施，尋求歐盟成員國的支持，不過受到希臘和匈牙利的阻撓。希臘和匈牙利與中國關係密切，兩國都支持中國的「一帶一路」倡議，與中資合作修建鐵路和港口。

馬斯與英國外交大臣拉布（Dominic Raab）會晤後強調，德國希望有更多歐洲國家一起行動，「若國安法影響一國兩制，德國與香港和中國的關係將受影響」。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）日前罕見批評中國，稱港版國安法違反香港基本法和中英聯合聲明，警告國安法如按原訂計劃實施，「對中國與歐洲和西方的關係將有長期性的負面影響」。

(工商 )