北市建管處人員涉嫌收賄，2名涉案承辦人員曾華崇、周宗錡最後交保，不過，曾昨被發現陳屍南湖大橋下。台北市長柯文哲24日上午出席台北生技獎活動僅稱「先把事情做完」，另據了解，市府已啟動關懷程序，將給予曾華崇家屬撫恤金，並成立關懷小組照顧涉案人士，避免再發生憾事。

錢櫃大火造成6死慘案，柯文哲指示建管處加強電梯安檢，卻被檢調查出曾、周利用檢查大賣場等電梯的機會，涉嫌向業者收賄數10萬元，檢調15日搜索2人辦公室及住處，約談涉嫌人及證人共39人，訊後曾一度被聲押禁見，後與周皆交保。

不過，北市消防局昨午接獲通報，在南湖大橋附近發現浮屍，因死者身上有健保卡，經南港分局確認後，發現死者是64歲的曾華崇。曾的家人接獲消息趕往現場，眼見親人已成一具冰冷遺體，痛哭失聲。

北市都發局長黃景茂今天下午2時也將出面說明電梯安檢事宜並回應相關問題。

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