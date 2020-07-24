娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！夏克立驚曝夏天近況，10歲就「上大學」；媳婦裸上小叔床，婆婆怒提告竟逆轉「老公的陰謀」；惡男「3度輾狗」米可白痛心；劉雨柔更衣被偷拍忍4月，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

夏克立和黃嘉千女兒夏天(Poppy)，曾參加陸綜《爸爸去哪兒3》爆紅，猶如洋娃娃混血外貌加上體貼懂事個性，讓她圈粉無數，不過她上小學後，就鮮少在鏡頭前曝光，近日爸爸分享她的近況，驚曝「她已經上大學了」。

婚姻中有許多難關，其中最普遍的當屬「婆媳問題」，有對夫妻長期感情不睦，而太太張女也跟婆婆處不好，常被老人家辱罵，還處心積慮要讓夫妻倆離婚，但張女堅持不要，直到某天她被拍到上了小叔的床還被拍下證據，婆婆要她賠100萬否則告她性侵，然最終大逆轉，這竟是自己丈夫的陰謀。

基隆市七堵23日上午6點多，發生一起男子駕駛休旅車惡劣輾狗事件，另一隻小黑狗在一旁無助地看著同伴慘遭凌虐致死的模樣，連女星米可白看了都火大，罕見在臉書開罵男子太垃圾，還呼籲網友們一定要肉搜該惡男！

藝人劉雨柔經常固定到台北一家拳擊館健身，今年3月在更衣室換衣時，意外發現針孔攝影機，立刻報警處理，追查後發現是拳擊館陳姓負責人裝設，雖然陳男否認犯行，但台北地檢署今（23日）仍以妨害秘密等罪起訴陳男，而劉雨柔稍早也在臉書吐露這幾個月的心聲。

(中時新聞網)