對外宣稱研發各類植物新藥，公司前景無限看好的萬寶祿生技新藥公司，利用虛偽增資，實際未經許可販賣該公司的未上市股票，不法獲利2.4億元，台北地檢署偵查後，24日依違反《證券交易法》等罪將負責人林淑惠及巴西蘑菇培育專利持有人林建邦提起公訴。

檢方調查，以生產機能性發酵保健食品為主軸的萬寶祿生技公司，在2015年宣布成立萬寶祿生技新藥公司，並對外宣稱公司將大量增資，2017年萬寶祿生技新藥舉行成立大會。

實際負責人林淑惠宣稱新藥公司增資後的公司市值鑑價達到25億2000萬元，且與巴西蘑菇培育專利持有人林建邦合作，未來將邁向抗發炎植物新藥研究，以癌症、自體免疫與疼痛疾病，三大領域為研究主軸，針對不同疾病，研發出各類植物新藥，在全球醫療市場上，前景看好商機無限。

實際上林淑惠卻與地下盤商合謀，以每股78元的高價，販售萬寶祿生技新藥的未上市股票，讓投資人誤以為可以大賺而紛紛投資，林女及地下盤商得款2.4億餘元朋分。

北檢指揮調查局在今年4月9日執行搜索，並將林淑惠、林建邦約談到案，複訊後向北院聲押禁見獲准，並根據調查事證將2人提起公訴。

(中時 )