8年前當時的桃園警局中壢分局爆發重大風紀案，刑事小隊長吳建成在查獲賭場內查獲劉姓通緝犯，他竟透過中間人喬價錢，讓劉男約定3天後付款150萬元，縱放劉男離開，最高法院斥責吳男玷汙警察風紀及公權力執行的廉潔性、敗壞官箴，判囚11年確定。

2012中壢分局小隊長在春安工作期間接獲線報，得知中壢義民路2段一處職業賭場有詐欺通緝劉姓男子在內，劉男因積欠與警方熟識的王姓男子賭債，王擔心劉入獄後討不到錢，於是介入協商花錢讓警察放走劉男。

吳建成與員警顏誌君（已判刑11年定讞）明知劉是依法逮捕之人，卻同意以150萬元代價放走劉，並考量另名小隊長吳小龍（因偵查中自白，獲輕判5年4月確定）是帶隊的現場指揮官，表示仍須獲得吳小龍首肯始能放行。

後來吳小龍與之在廁所密商，3名警察一起同意協議內容，經劉應允並同意於3日後付款後，吳建成放任王姓男子帶著劉男離去。

(中時 )