美股消息面：

1.美中兩國緊張關係升高，持續受避險需求帶動，以及在美元走軟助攻下，周四紐約期金收漲24.9美元或1.3%，為每盎斯1890美元，再創下2011年9月來新高。期銀漲多回落，終場收跌15.6美分或0.7%，為每盎斯22.988美元，本周首度與金價走勢背離。

2.美中緊張局勢不斷升高，以及蘋果面臨主管機構的消費者保護調查，使美股大跌，亦使美元承壓，尾盤美元指數跌0.33%，報94.687點，盤中最低跌至94.587點，創下逾2年新低。

3.美國國會在新激勵方案上仍存在分歧，以及美國就業市場出現再度轉弱的跡象，恐不利於原油需求前景，抵消美元走軟對油價的提振，周四紐約期油收跌83美分或2%，為每桶41.07美元。倫敦布蘭特期油收跌98美分或2.2%，為每桶43.31美元。

4.美國房地產抵押貸款機構房貸美（Freddie Mac）公布，本周30年期平均抵押貸款利率為3.01%，較前一周創下歷史低點的2.98%反彈，為6周以來首度攀升，但平均抵押貸款利率仍跌近1971年有紀錄以來的最低水準。

5.世界大型企業研究會（Conference Board）公布，美國6月領先指標升高2%，略低於經濟學家預期的升2.1%。

6.美國勞工部周四公布，上周（截至7月18日止）初次請領失業救濟金人數較前一周增加10.9萬人，為141.6萬人，超出市場預期的130萬人，並為3月底以來首次反彈。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為136.025萬人，較前一周減少1.65萬人。截至7月11日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周減少110.7萬人，報1619.7萬人。

(時報資訊)