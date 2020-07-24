美股昨夜震盪，三大指數齊向下，那指跌深2.29%，臉書、亞馬遜、谷歌等主要科技股下挫，拖累港股向下。

繼前一日出現反彈，周五香港市場出現觀望氣氛，香港恆生指數低開222點，隨後下跌298點或-1.18%，為24964點。國企股(H股)跌121點或-1.18%，為10204點。

美中外交衝突持續出現交鋒和緊張態勢，加上美國請領失業救濟人數高於預期，以及美國新冠疫情不樂觀等因素，壓抑美股發展。

港股科技股普遍走跌，重量級市值騰訊低開2.7%，隨後再跌3.3%，暫報538港元。美團低開3.07%，其他科技巨頭如網易、京東等跌逾3%。

中石油以2687人民幣出售該公司之油氣管道等資產給予國家管網集團，獲得可觀收益，中石油高開4.6%，隨後漲3.2%，暫報2.89港元。

最新公布的財報資料顯示，滬港深基金在第二季曾大舉布局騰訊、美團和中芯國際，使其在港股低迷之際仍維持一定水準。截至第二季末有96只滬港深基金「重倉」持有騰訊，相較於前一季的89只明顯提高。對美團亦有增持情形。

(時報資訊)