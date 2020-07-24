網家(8044)旗下PChome 24h購物2019年首創父親節、七夕、中元三節合一的「8月心禮節」，以創新的文化造節策略，獲國內外雙獎。PChome 24h購物連續第二年推動8月心禮節，並於今日開跑，今年更進一步主打「心底話 由禮說」，看準華人送禮文化，此次結合大數據、心理學家選品、智慧推薦、行動端AI熱銷好貨推薦功能，藉由數字分析，搶攻全站超過1,200萬會員的心商機。

網家指出，為更貼近消費者內心，PChome 24h購物今年以心理學的專業角度切入，特別與「暖心全人諮商中心」共同合作，運用專業諮商和心理醫學的基礎，推出為期一個月的心理測驗與冷知識互動，幫助消費者分析購物心理、了解購物心理學。同時透過大數據、市場資料分析，整合嚴選15大會場、500萬種商品，挑選出最適合的送禮主打品、話題熱銷品，更持續優化智慧推薦功能，提供優惠計算機，根據過往消費行為試算最適刷卡方案，並且於行動端推出客製化精選推薦，來打中消費者的心。

同時，PChome 24h購物今年心禮節首波推出「宇宙最強老爸」父親節檔期活動，站上特別與迪士尼合作，首度洽談「星際大戰」IP授權，透過電影裡的經典台詞「I am your father!」，深入溝通多元父職的角色，傳遞不限於父子間的親情關係，亦推出「星戰迷x崛起買爆」商品專區。

受惠去年造節有成，PChome 24h購物成功創造話題及熱度，今年心禮節再度登場，持續推升年中大檔購物熱潮。

(時報資訊)