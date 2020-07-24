大陸國家主席習近平23日表示，一定要把民族汽車品牌搞上去。

新華社報導，正在吉林省調研的習近平23日下午到中國一汽集團研發總院，了解企業技術研發情況，並察看了「紅旗」等自主品牌的最新款式整車產品。

習近平說，看了一汽技術創新和自主品牌建設成果展示，感到眼前一亮。現在，國際上汽車製造業競爭很激烈，訊息化、智能化等趨勢不斷發展，有危有機，危中有機。一定要把關鍵核心技術掌握在自己手哩，要立這個志向，把民族汽車品牌搞上去。

習近平又到吉林省長春市寬城區團山街道長山花園社區黨群服務中心，了解基層社會治理情況，並考察了依托社區而建的吉林長春社區幹部學院。

他指出，一個國家治理體系和治理能力的現代化水平很大程度上體現在基層。基礎不牢，地動山搖。要不斷夯實基層社會治理這個根基。提高社區治理效能，關鍵是加強黨的領導。要推動黨組織向基層延伸，把基層的工作做好，這樣才能「任憑風浪起，穩坐釣魚台」。

(工商 )