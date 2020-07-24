美國23日（周四）新冠病毒死亡人數達1,014人，這也是連續三天病毒單日奪去逾1千人性命，其中以南部與西部疫情尤其嚴重。

全美在周二與周三新冠病毒死亡人數各達1,141人、1,135人。儘管連續兩周病逝人數上升，但仍遠低於4月水準，當時平均單日有2,000人失去生命。

根據路透統計，自1月美國爆發疫情以來，新冠病毒確診在周四突破400萬人，反映全美疫情持續惡化。

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