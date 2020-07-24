疫情逐漸惡化 美國新冠死亡人數連3日逾1千人 11:212020/07/24 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國新冠死亡人數連3日逾1千人。示意圖。(圖片來源／達志影像shutterstock提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國23日（周四）新冠病毒死亡人數達1,014人，這也是連續三天病毒單日奪去逾1千人性命，其中以南部與西部疫情尤其嚴重。 全美在周二與周三新冠病毒死亡人數各達1,141人、1,135人。儘管連續兩周病逝人數上升，但仍遠低於4月水準，當時平均單日有2,000人失去生命。 根據路透統計，自1月美國爆發疫情以來，新冠病毒確診在周四突破400萬人，反映全美疫情持續惡化。 (工商 ) #美國 #新冠病毒 #疫情 #惡化 #死亡人數 也許您會感興趣 國際熱門新聞 報復！陸外交部宣布 關閉美駐成都總領事館 - 時事 不甩美閉門令！陸駐休士頓總領事：看看會發生什麼事 - 國際 已被北京收買？譚德賽反嗆蓬佩奧4字 美籍WHO專家透露心裡話 - 國際 美陸衝突加劇！路透：傳美國包機載外交官飛往大陸 - 國際 討陸檄文出爐！蓬佩奧籲全球聯手抗陸「不改變就等著被改變」 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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