東森集團取得新北市林口國際媒體園區B基地標案，串聯三井A基地標案，三立C、D基地標案， 集結購物、媒體、不動產與電視頻道業者，24日新北市府以「新北影視盛典」方式揭曉三家廠商規劃內容，東森集團也將投入100億資金，全面規劃以健康、美容、寵物、展演、電競等多功能創建林口健康美麗新地標，樓高180公尺，立足於林口台地250公尺，打造林口430公尺最高地標。

活動除了新北市長侯友宜外，重量級貴賓包含東森國際集團:王令麟總裁、台灣三井不動產:下町一朗董事長、、三立影城集團:張榮華董事長、財政部國產署曾國基署長等，現場還有三立知名主播李文儀擔任主持人，更邀請「聲林之王」歌手鄭可強、劉學甫與蕭名棻開場表演，眾星雲集、星光熠熠，放閃新北影視城光環。

侯友宜表示，全球正值疫情之際，本次能在疫情期間招商完成，除要感謝三家公司投資新北外，也代表著新北具備強大的投資優勢。 侯市長強調，影視產業是國家文化的體現，也是國家重要戰略產業，推動影視產業發展，正如今天「聲林之王」學員們帶來的開場表演曲一樣 是「勢在必行」，市府將集結經發局、新聞局、文化局等相關局處軟硬體資源，以及本次的招商案未來興建完成的設施，期盼能夠將台灣深厚文化底蘊、動人風景行銷國際，增加國家競爭力及培育人才。

王令麟致詞時表示:「感謝新北市侯市長與團隊，提供一個良好的投資環境，快速解決問題，讓產業願意進駐，協助產業高度發展。東森將響應政策，與三井、三立共同合作，將林口媒體園區打造成台灣坎城，結合娛樂，休閒，觀光，5G新技術，讓國際看見林口。東森看好林口發展，全球營運總部將搬遷林口，創造一萬人工作及消費商機，並規劃建立多功能展演廳及商場，吸引國內外旅客，同時服務林口生活圈。

東森的資源強項在新媒體、新零售，以及線上線下資源的整合，我們將以全面性的線上線下整合，提供新服務，服務林口、新北的消費者。聲林之王已是知名國際IP，受到亞洲年輕人歡迎，除了聲林之王，東森將持續開發新IP，將流行帶進表演廳，吸引年輕人，國際旅客，想到台灣，就想到林口。東森林口總部樓高180米，加上林口臺地250米， 合計430米，成為新北新地標。

希望未來東森的資源注入，林口多媒體園區能成為最時尚，流行的「潮生活」中心，將家庭休閒相關的線下服務：美容、寵物，帶進來，滿足家庭一日休閒需求。相信未來，國際的林口，AI的林口，娛樂的林口，流行的林口，都將會是林口的代名詞。

東森集團得標的林口國際媒體園區B基地案，於109年3月24日與新北市政府完成簽約，未來林口國際媒體園區，更將透過三家企業與市府共同攜手把新商業、新娛樂、新媒體與新科技四大元素鏈結在媒體園區內，帶動新北市及林口邁向智慧城市產業升級，毗鄰桃園國際機場與捷運之優勢，將成為國際媒體嶄新的示範實做場域。

此場域發展媒體國際化，結合台灣優秀的科技產業，打造東南亞AI人才中心，非常具備優勢，未來林口國際媒體園區將吸引AI、5G、IOT等相關產業或公協會團體進駐；東森新聞雲現在為年輕族群首選最支持的新聞網站，每日高達1,800萬瀏覽人次也居全台之冠；未來東森將與人工智慧學校、華碩及廣達集團等更深度合作，其中已於109年1月中開始與華碩展開AI、大數據等語音技術服務導入商業應用的合作；也將從東森開始，創造更多接軌國際合作交流之機會，成為AI智慧文創園區之孵化器。 東森集團近年擴張線下布局，國際化市場，併購自然美、草莓網、寵物雲，從發展通路成功轉型為發展商品品牌、內容IP，朝向健康、美容、娛樂影音事業，建構出一站式服務的東森生活圈。為了帶動林口國際媒體園區發展，東森集團相關企業將進駐園區，成立東森全球營運總部，全力集中資源。

東森集團也秉持企業社會責任回饋新北市民，除捐贈興闢1.05公頃的廣場用地，規劃作為開放式活動廣場，並配合影音發展主軸，興建多功能展演廳，輔以機場捷運A9相鄰的便利性，將可做為台灣新創文化、演藝及企業團體活動場地之最佳選擇，也將串聯相鄰之基地，並預計規劃智慧生活、影音與互動體驗等，並提供附近及往來人潮，聚集、交會、集結及互動的場域，預計每年吸引一千萬以上訪客人次。

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