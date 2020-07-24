能量飲料紅牛Red Bull創辦人孫子沃拉育（Vorayuth Yoovidhya），2012年開著保時捷酒駕撞死泰國警察遭到起訴。沒想到案經8年，有關沃拉育酒駕、過失致死、肇事逃逸等罪均被撤銷，目前他人在外四處享樂，沒有受到法律制裁。

根據CNN報導，泰國皇家警察Sampan Luangsajjakul上校表示，總檢察長告知他們最終不起訴沃拉育，並且決定對所有罪名判處無罪，因此已經撤銷對沃拉育的逮捕令。而這起事件，也掀起泰國社會關注富人的力量。

回顧案情，沃拉育2012年9月3日開著法拉利在曼谷市區與騎機車的員警相撞，導致員警當場身亡。沃拉育沒有停下來查看，還直直把車開回家。警方之後包圍沃拉育的住處，發現豪宅外的保時捷嚴重受損，安全氣囊爆開，不停漏油。

沃拉育辯稱，是警察突然切進來，才會閃避不及撞上，最後以50萬泰銖（約新台幣46萬元）交保。沃拉育之後賠償300萬泰銖（約新台幣278萬元）給警察家屬，以求和解。沒想到全案經過8年，沃拉育所有罪均被撤銷，人至今逍遙法外。

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(中時新聞網)