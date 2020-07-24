70歲鄭姓男子今（24日）清晨5時許，被民眾發現陳屍於新北市板橋區華江公園內，胸口插有一把水果刀，警消獲報抵達時已無呼吸心跳，警方初步調查，現場無打鬥跡象、鄭男衣著完整無破損，初步排除他殺，詳細死因待檢警進一步釐清。

據悉，鄭男為當地遊民，警方調閱監視器發現，他於23日晚間6時許曾獨自一人前往板橋區莒光路五金行購買水果刀。

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