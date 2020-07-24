桃園市23歲黃姓男子去年7月底到大園區1間超商的ATM，取走警員出入登記簿，並拿給蘆竹警分局大竹派出所警員，隔天再寄信到警政署長信箱，稱警方任意丟棄警用裝備，結果查出根本就是黃男拿走，桃園地檢署偵結，依照妨害公務提起公訴。

檢方調查，7月30日晚間8時許，黃姓男子到大園區大觀路超商，拿走潮音派出所設置在ATM上的員警出入登記簿，晚上10點時再把出入登記簿拿給蘆竹警分局大竹派出所員警。

檢方也發現，黃男為了使員警受到懲戒處分，隔天到警政署署長信箱檢舉，指警方任意丟棄警用裝備，誣指潮音派出所吳姓員警任意丟棄職務上掌管之文書。9月29日時，又到大園區國際路1段的超商，拿走大園警分局大園派出所設置在ATM上的員警出入登記簿，還向警方稱撿到該登記簿。

員警調查後，發現是黃男拿取，和黃男聯絡，他竟稱那是「巡邏簽章表」，就掛掉電話。黃男雖否認所有犯罪事實，但檢方認為，監視器畫面明確，依照妨害公務提起公訴。

(中時 )