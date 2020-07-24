搜救人員包括花蓮消防局、玉山國家公園南安管理站、林務局玉里工作站等5位搜救人員於玉里分隊集結出勤。（花蓮消防局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣卓溪鄉米亞桑駐在所往大水窟山屋約1K處，今天早上7點14分花蓮縣消防局獲報，有9人登山隊伍行經於此，其中1名年約60歲陳姓女山友，不慎墜谷，頭部撕裂傷長達15公分，意識模糊，經2名布農協作將人移動到稜線後，空勤總隊黑鷹直升機起飛至目標區完成吊掛，約上午10點將傷者送至花蓮德興運動場轉送花蓮慈濟醫院救治。

這支登山隊伍有9人同行，由西進東出，也就是7月21日從東埔登山口入山，預計7月28日由南安登山口出來，消防局初步調查，登山隊伍有申請登山，合法入園攀登。

消防局指出，墜落地點位於花蓮縣卓溪鄉米亞桑駐在所往大水窟山屋約1K處，海拔2842公尺，報案者指稱有一行9人（8大1小）登山隊伍，在距離離米亞桑駐在所西北方約1K處，有1人墜谷，由於山谷很深，於稜線上目視不到傷者。

現場有2名布農族登山協作下切接觸傷者，傷者頭部出血，意識模糊；登山協作嘗試將患者搬運至鄰近草坡展望點且空曠可吊掛處，請求消防局派員協助救援。消防局獲通報後即集結搜救人員並連繫空勤總隊，花蓮縣消防局、玉山國家公園南安管理站、林務局玉里工作站等5位搜救人員於9點在玉里分隊集結完成出勤，8點47分空勤總隊直升機起飛執行空偵吊掛，10點04分空勤總隊直升機順利將傷患吊掛送至花蓮市國福棒壘球場旁空地，救護車送往花蓮慈濟醫院接受治療。

(中時 )