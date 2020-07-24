新冠肺炎疫情重創經濟，國民黨智庫今天公布最新民調顯示，高達六成三民眾對今年下半年的就業前景不樂觀，有七成一民眾認為無薪假存在不少黑數。藍委謝衣鳳認為，政府如百貨公司發放各式禮券，但看不到成效，盼利用防疫表現深思產業轉型，促進經濟發展。

根據政府公布的最新數據顯示，近兩週無薪假人數從最高峰的3萬1千多人，大幅減少了8千多人，失業率經過4、5月破4％後，但在6月降低至3.96％，由於正值畢業季，失業率不升反降引發關注。

國民黨智庫上午公布下半年就業景氣民調，有六成三民眾對今年下半年的就業前景不樂觀；另有七成一民眾相信，無薪假有為數不少的黑數，真正放無薪假的人一定比勞動部公布的數據更多；而勞動部動用66億元推出「青年就業獎勵計劃」，但有高達84.1％的民眾根本不清楚這項計劃是什麼、該怎麼申請。

前高雄市副市長、前勞動部長陳雄文表示，勞動部提出「青年就業獎勵計畫」，這是針對找到工作的青年才給予補助，但現在最大的問題是應屆畢業生找不到工作，失業率下降的原因可能是「畢業生放棄找工作」，因為不找工作就不納入失業率統計範疇，這對國家是很大警訊。

國民黨立委謝衣鳳說，無薪假勞工主要集中在製造業，佔整體無薪假人數六成七，而台灣又是外銷為主的國家，在各國疫情尚未趨緩之際，台灣的製造業十分嚴峻，後續有可能因面臨薪水減少，導致消費緊縮。另在各行各業人力緊縮下，大學畢業新鮮人進入職場恐怕雪上加霜。

蔡政府近日發放三倍券、藝fu券、動滋券、農遊券以及客庄旅遊券等各式各樣的優惠券，謝衣鳳批評，政府如百貨公司周年慶，發放各式各樣禮券，但卻看不到成效，呼籲政府公布紓困振興預算的執行率情況，利用防疫優勢發展經濟，深思產業轉型。

智庫新創中心的召集人簡榮宗提出三點建議，首先發展大健康產業，提升遠距醫療的設備與放寬法規、數位防疫、加速疫苗研發；其次是協助實體零售業數位轉型、培育數位人才，以搭建數位零接觸經濟；再者因應新型態產業產生，應鬆綁相關勞動法規。

此份民調委託公信力民調中心執行電話訪問，在7月14日至7月16日進行，調查對象為戶籍設在台閩地區、年滿20歲以上的民眾，採隨機抽樣訪問，加權後的成功樣本為1077個，在95％的信心水準下，其最大誤差應不超過2.99個百分點。

(中時 )