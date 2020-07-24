大聯盟真的回來了！開幕戰由衛冕軍國民對上洋基隊，史坦頓（Giancarlo Stanton）首局就敲出一發459英尺超大號全壘打，棒球季回歸，「怪力男」也走過傷勢回歸！洋基先馳得點，不過比到6局上半時現場突然下大雨，暫停一小時後裁定比賽結束，洋基以4比1拿下開幕勝利。

30歲的史坦頓憑著可怕的長打能力站穩大聯盟，還曾拿下國聯MVP，不過由於身上的傷勢不斷，去年僅參加18場比賽，今年原本也因為腿部拉傷差點趕不上開季，不過因為疫情延後4個月開打，反而因禍得福獲得好好養傷的時間，他今日就用超大號全壘打宣告自己不只健康，還要為球隊搶分。

開幕日衛冕軍國民隊在華盛頓主場迎戰洋基隊，兩隊王牌投手薛爾瑟、寇爾掛帥先發，這是寇爾剃鬍加入洋基的首戰，史坦頓首打席抓準薛爾瑟95.9英里的切球，一棒將球送往中外野，這發2分炮擊球初速快至112.2英里，自大聯盟2015年啟用「Statcast系統」以來，這是他第82支擊球初速超過110英里的全壘打，是全大聯盟最多。

1局下半國民隊伊頓(Adam Eaton)回敬一發陽春炮，而洋基則在3、5兩局靠安打各添1分，5局結束以4比1領先國民，比賽因雨裁定結束，洋基獲勝，寇爾全場僅被敲1支安打，就是伊頓的陽春炮而失1分，史坦頓敲出2020年大聯盟首轟、寇爾拿下今年第一場勝投。

(中時 )