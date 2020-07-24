所有應屆畢業境外生已開放回台，但學校考量到校內宿舍需留本地新舊學生住宿，難全然提供境外生作檢疫使用，而檢疫旅館費用高昂，訂房不易，指揮中心提供給教育部共400間的大專校院檢疫空間，地點分散北中南，境外生補助條件更是不一致，私校主管認為有失公允，呼籲教育部，提供所有境外生檢疫住房補助。

教育部政務次長劉孟奇周三在指揮中心記者會提到，指揮中心提供500間的空間，協助境外生作檢疫使用。

世新大學副校長李功勤則說，看到新聞後，還沒等到教育部來文，學校便立即啟動境外生回台相關作業。

而在指揮中心開出的500間檢疫空間當中，提供給公立大學130間、私立大學170間、技職院校則是100間，加起來共400間，地點都非常分散，北中南部都有，學生住在哪裡無法選擇，由官方統一分配；李功勤指出，如果是在北部念書的同學，被分派到中南部檢疫，非常不方便，校方還要派專人接送，在人員安排上更是困難。

李功勤提到，疫情中心的檢疫場所每天收費1500元，大多由境外生自行負擔，因為學生目前尚未返國，得先由學校代墊，但不同境外生收費方式不同，陸生沒有任何補助，港澳不補助的僅沒有居留證的新生，有居留證港澳生可申請每日1000元補助；陸港澳以外的國際生住防疫住宿，獲補助1000元，個人只要負擔500元，顯示做法並不一致，有失公允。

至於最新一波的開放，符合資格境外生有3533人，其中包括陸生3041人；而直到23日，已入境境外生人數僅520人；對此，李功勤指出，返台境外生人數之所以不多，一方面是因為畢業生已找到工作，已無回台必要，一方面則是防疫旅館太貴，特別對部分新南向國家多數學生來說，如果以單日住宿費用2000元來計算，檢疫14天得花費至少2.8萬元到3萬元，是筆龐大開銷。

除了費用的問題，李功勤認為，境外生入台之前，許多人還必須處理簽證或護照等官方文件，時間無法掌握，教育部又無法統計新生境外生人數，又希望學校提供檢疫空間，現在時間已近逼8月，各校最快10日才會有第一批應屆畢業生回來，考量到校內宿舍空間不足，之後還有本地新舊生得住宿舍，本地、境外以及新舊學生在校住宿情況難調配，基於成本考量，學校也很難將宿舍作為檢疫空間。

李功勤強調，境外生返台政策雖開放，但學校受到時間壓力，還有校內住宿空間不足，以及校外防疫旅館收費過於高昂的問題，盼教育部能面對，他並呼籲包含陸港澳生在內，所有境外生都能夠至少一天補助1000元的檢疫費用。

(旺報 )