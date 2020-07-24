儘管總統蔡英文昨在生技大會上喊出生技產業就是下一個兆元產業，但生技族群早盤股價似乎不太領情。合一今（24）日開低走高，以219元開出，直至9點30分觸底重跌6.24％，之後回升一度觸及平盤、來到224元，震盪幅度相當大，母公司中天同樣開盤走低後反彈，暫報82元。

蔡英文總統昨日赴2020亞洲生技大會開幕致詞（圖/報社資料照片）

生技人氣指標「天國一輝」的合一、中天、杏國、杏輝等四檔，今日走勢無一倖免全面開低，但截至10點45分唯有杏國翻紅小漲1.36％，其餘皆處於盤下震盪，拖累生技指數下挫0.7％。

投顧分析師仍提醒，目前中天與合一仍屬處置股票，每20分鐘交易一盤，因此，震盪幅度容易劇烈波動，投資人還因注意風險，小心為上。

昨 (23) 日舉行2020亞洲生技大會開幕儀式，總統蔡英文致詞表示，上任以來，生技醫療就是主要發展產業，去年產業營業額年增58.7%，成長幅度近年新高，投資總額超過551億元，顯示國際資金、技術都相當看好台灣生技產業，生技產業就是下一個兆元產業。

(中時新聞網)