拳擊表現優異，連連奪金。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

全國中等學校運動會，彰化縣共奪得27金22銀46銅的佳績。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

全國中等學校運動會18日至23日屏東縣熱情展開賽事，彰化縣參賽選手不畏烈陽、驟雨，共奪得27金22銀46銅的佳績，總獎牌數95面，全國排名第六，縣長王惠美及教育處長陳逸玲專程南下為們彰化小將加油打氣，親眼見證彰化小將奮勇爭先，還要發放400萬元獎助金。

第一面獎牌由大慶商工林翰智拿下，拳擊及舉重項目向來是彰化縣的重點奪金項目，兩項項目聯手拿下15面金牌，其中黃宜甄選手在今年首次參加全中運便在國中女子49公斤舉出金牌。

田徑項目張秝羚選手在高女組100公尺蟬聯后冠，員林農工也在1600公尺接力以將近7秒的差距跑出金牌；精誠高中國中部施沛妤選手在國女組滑輪溜冰（競速）1000公尺爭先賽不僅拿下金牌更滑破大會紀錄；武術項目為今(109)年選辦項目，田中高中在高女56公斤及國男56公斤散手各斬獲一面金牌。

彰縣府表示，為鼓勵並協助優秀選手持續精進，締造佳績，預計發放優秀運動員暨績優教練獎助金約400萬元以嘉許教練、選手優異表現外，縣府更額外加碼，延續108年政策，持續推動109年全中運奪金選手精進計畫，金牌選手能獲得1萬5000元獎助金，銀牌選手能獲得1萬元、銅牌8000元、第四名5000元、第五名3000元及第六名2000元。

另外金牌選手之所屬學校，亦可獲得1萬5000元之改善體育設施設備經費，今年全中運奪金計畫將發放獎助金178萬5000元。並推動三級制選手培訓計畫。

(中時 )