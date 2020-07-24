聯發科(2454)全力衝刺下半年5G SoC(系統單晶片)，據悉，已在台積電(2330)大幅追加7奈米晶圓的投片量，就聯發科最主要大陸市場來說，下半年5G智慧機出貨量將相較上半年大幅成長，聯發科今日股價開高走高，漲幅逾3%，股價最高達703元，成功飛越700元大關。

大陸全力發展5G，聯發科也透過在5G SoC更廣泛的產品布局，力拚在大陸智慧機市場搶下更多市佔率，已經有消息傳出，聯發科已在台積電大幅追加7奈米晶圓的投片量，法人也樂觀預估，5G智慧機下半年出貨量將較上半年成長3~4倍，整體規模達4000~5000萬套規模，聯發科也將成為5G智慧機普遍化下的受波受益者。

美國和華為問題目前持續延燒，華為為聯發科客戶之一，儘管最後華為遭到美國製制裁，則預計其餘大陸品牌OPPO、vivo、小米等將有機會獲的移轉訂單，上述品牌廠同樣與聯發科有密集合作關係，因此，無論華為事件下一步如何發展，聯發科5G SoC在下半年出貨的成長都值得期待。

另外，聯發科也持續透過擴大產品布局，在大陸市場與競爭對手高通較勁，力拚拿下更多的市佔率，目前因為美中關係緊繃，大陸手機品牌廠也會盡量降低對高通的採購。

聯發科最新也推出天璣720，以利推動5G中端智慧手機的普及，持續擴增5G SoC(系統單晶片)產品的實力及廣度，後續聯發科在5G SoC上也將陸續會有新品推出。

(時報資訊)