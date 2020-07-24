美股周四漲多拉回、四大指數終場下跌1.23～2.29％，亞股周五普遍跟進走弱。不過，台股在台積電（2330）及聯發科（2454）雙雄強勢領漲拉抬下，加權指數開高0.44％後震盪走揚「驚驚漲」，盤中續創近30年4個月新高，櫃買指數則開低走跌，表現明顯轉弱。

截至11點，加權指數上漲34.83點、為12447.87點，最高上漲89.8點至12502.84點，續創1990年4月初以來新高，成交量估略增至約2400億元。櫃買指數開低走跌，最低下跌0.75％至164.96點，截至11點下跌1.39點、為164.82點，成交量估持穩600億元關卡。

盤面上加權指數各類股普跌，以成交量較大的半導體、電子類股領銜拉高，分別上漲近2.5％及1％，造紙、化工、通信網路股亦小漲持穩紅盤。金融股下跌約0.6％，玻陶、電腦周邊、鋼鐵、汽車、電機、光電、資訊服務、橡膠類股跌逾1％，表現較弱。

權值股由聯發科、台積電獨強領漲，分別漲逾3％及2.5％，中華電（2412）漲近0.5％、中鋼（2022）及台塑化（6505）力守紅盤。大立光（3008）跌近1％，鴻海（2317）及富邦金（2881）跌逾1％，和泰（2207）、廣達（2382）、台達電（2308）跌逾1.5％，表現偏弱。

分析師認為，台股隨美股高檔震盪趨堅、站上所有均線，維持沿5日均線墊升態勢未變。在財報效應加持權值股下，盤面類股輪動持續，短多暫歇有利籌碼換手，整體偏多格局未變，只要站穩月線之上，後市多方氣勢可望延續。

分析師表示，在各國央行大撒錢救市下，疫情對資本市場利空淡化，預期台股短線將在12200～12500點區間高檔震盪。操作策略上，建議短打聚焦人氣聚集的5G商機、景氣迎旺季的新機上市商機、半導體相關及綠能政策相關等族群，避開法人賣超及線型偏空股。

(時報資訊)